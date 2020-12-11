Россия поставила странам ЕАЭС свыше 900 тысяч тестов на коронавирус
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- РИА Новости
«Что касается России, то мы передали партнёрам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тыс. исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы», — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
Он также добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о поставках в страны ЕАЭС российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В октябре российский премьер Михаил Мишустин заявил, что партнёры России по ЕАЭС должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавируса.