Мишустин: партнёры по ЕАЭС должны получить вакцину одни из первых

Партнёры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавируса, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

«Мы уже создаём возможности для добровольной массовой вакцинации граждан России в конце года. Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнёры по ЕАЭС», — цитирует Мишустина ТАСС.

2 октября белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.

Также президент России отметил, что страна могла бы поставить свою вакцину на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.