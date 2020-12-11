ЕС одобрил выделение €24 млн финансовой помощи Белоруссии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении ЕК.
«Еврокомиссии приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере €24 млн, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодёжи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении», — цитирует сообщение РИА Новости.
В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал это решение ЕС.