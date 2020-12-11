ЕС одобрил выделение €24 млн финансовой помощи Белоруссии

Короткая ссылка
Еврокомиссия одобрила выделение €24 млн в рамках обещанных ранее €53 млн на оказание поддержки белорусскому народу, в том числе гражданскому обществу, бизнесу и сфере здравоохранения. 
ЕС одобрил выделение €24 млн финансовой помощи Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении ЕК. 

«Еврокомиссии приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере €24 млн, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодёжи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении», — цитирует сообщение РИА Новости.

В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал это решение ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить