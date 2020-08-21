Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн помощи белорусскому народу.
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн
  • © Sputnik / Виктор Толочко

По словам главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.

Головченко также заявил, что Украина получила на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 «порядка €1 млрд».

«Здесь это (ситуация в Белоруссии. — RT) преподносится как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования — и всего 53 млн», — добавил он. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.

Она уточнила, что €2 млн будет направлено «жертвам репрессий и насилия», €1 млн на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ» и €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

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