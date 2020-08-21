Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн
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По словам главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
Головченко также заявил, что Украина получила на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 «порядка €1 млрд».
«Здесь это (ситуация в Белоруссии. — RT) преподносится как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования — и всего 53 млн», — добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.
Она уточнила, что €2 млн будет направлено «жертвам репрессий и насилия», €1 млн на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ» и €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.