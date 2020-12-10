Эксперт оценил планы США профинансировать проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии

Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин прокомментировал в беседе с RT намерение Госдепа США выделить средства на проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии.

По мнению Гущина, попытки закрепляться через «технологии мягкой силы» и инструментарий вовлечения гражданского общества, академического сообщества, различных организаций неправительственного сектора Молдавии будут продолжаться и дальше.

«Конечно, при демократах, при новой администрации, тем более с новым президентом Молдавии, я думаю, что это работа будет, безусловно, интенсифицироваться», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что такая «помощь» со стороны Запада в определённой степени влияет на социализацию и на молодое поколение, но её воспринимают не все.

Ранее сообщалось, что Госдеп намерен выделить средства на реализацию программы под названием «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» в Молдавии.

Инициатива направлена в том числе на борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в республике.

Подробнее — в материале RT.