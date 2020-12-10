Глава Еврокомиссии назвала ожидаемый срок принятия решения по брекситу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном сообщила, что стороны договорились принять решение относительно торговой сделки в конце недели.

По её словам, состоялась живая дискуссия по нерешённым вопросам выхода Британии из ЕС.

«Мы понимаем позицию друг друга. Они остаются далеко друг от друга. Представители сторон должны немедленно снова собраться, чтобы попытаться решить эти вопросы. Мы придём к решению к концу выходных», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выразил мнение, что Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке.

В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.

Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.