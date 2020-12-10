Во Франции за сутки выявили более 14 тысяч заболевших коронавирусом
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Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.
В течение суток во Франции скончались ещё 296 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 56 648 летальных случаев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости COVID-19.
Он также сообщил, что в случае сокращения ежедневно выявляемого суточного прироста случаев коронавируса с 15 декабря во Франции возможно снятие карантина, а с 20 января может быть отменён комендантский час.