Во Франции за сутки выявили более 14 тысяч заболевших коронавирусом

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Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 14 595 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 2 324 216.
Во Франции за сутки выявили более 14 тысяч заболевших коронавирусом
  • © REUTERS/Stephane Mahe

Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.

В течение суток во Франции скончались ещё 296 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 56 648 летальных случаев.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости COVID-19.

Он также сообщил, что в случае сокращения ежедневно выявляемого суточного прироста случаев коронавируса с 15 декабря во Франции возможно снятие карантина, а с 20 января может быть отменён комендантский час.

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