Макрон назвал возможные сроки отмены карантина во Франции
- Reuters
«Если 15 декабря мы приблизимся к цифре в 5 тыс. заболевших в день и в реанимации будут находиться 2,5—3 тыс. человек... карантин может быть отменён», — говорится в опубликованном тексте обращения.
В то же время в этот период будет действовать комендантский час с 21:00 до 07:00, за исключением Рождества и Нового года, чтобы французы смогли провести эти праздники с родственниками.
Кроме того, с 15 декабря возможно открытие кинотеатров, театров и музеев.
При этом комендантский час может быть отменён с 20 января в случае сохранения суточной заболеваемости коронавирусом на уровне ниже 5 тыс.
«Если ежедневный прирост заболевших будет ниже 5 тыс., спортзалы и рестораны могут быть открыты, а комендантский час может быть отменён», — сообщил Макрон.
После этого также смогут возобновиться очные занятия в лицеях и университетах.
Макрон также призвал «любой ценой» избежать третьей волны коронавируса и третьего карантина.
Ранее стало известно, что во Франции с 28 ноября возобновят работу магазины.
Вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с пандемией.