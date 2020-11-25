Макрон назвал возможные сроки отмены карантина во Франции

Французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что в случае сокращения ежедневно выявляемого суточного прироста случаев коронавирусной инфекции с 15 декабря в стране возможно снятие карантина, а с 20 января может быть отменён комендантский час.

«Если 15 декабря мы приблизимся к цифре в 5 тыс. заболевших в день и в реанимации будут находиться 2,5—3 тыс. человек... карантин может быть отменён», — говорится в опубликованном тексте обращения.

В то же время в этот период будет действовать комендантский час с 21:00 до 07:00, за исключением Рождества и Нового года, чтобы французы смогли провести эти праздники с родственниками.

Кроме того, с 15 декабря возможно открытие кинотеатров, театров и музеев.

При этом комендантский час может быть отменён с 20 января в случае сохранения суточной заболеваемости коронавирусом на уровне ниже 5 тыс.

«Если ежедневный прирост заболевших будет ниже 5 тыс., спортзалы и рестораны могут быть открыты, а комендантский час может быть отменён», — сообщил Макрон.

После этого также смогут возобновиться очные занятия в лицеях и университетах.

Макрон также призвал «любой ценой» избежать третьей волны коронавируса и третьего карантина.

Ранее стало известно, что во Франции с 28 ноября возобновят работу магазины.

Вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с пандемией.