Макрон заявил о прохождении Францией пика второй волны коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что во Франции сокращается число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса и количество больных с COVID-19 в реанимации.

«Число новых случаев... превышало 60 тыс., а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тыс. в день в среднем... Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300. Судя по этим данным, пик второй волны эпидемии пройден», — сказал Макрон.

Он также сообщил, что в случае сокращения ежедневно выявляемого суточного прироста случаев коронавирусной инфекции с 15 декабря во Франции возможно снятие карантина, а с 20 января может быть отменён комендантский час.

С 28 ноября во Франции возобновят работу магазины.