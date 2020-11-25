Макрон заявил о прохождении Францией пика второй волны коронавируса

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Французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что страна прошла пик второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Макрон заявил о прохождении Францией пика второй волны коронавируса
  • Reuters

Он отметил, что во Франции сокращается число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса и количество больных с COVID-19 в реанимации.

«Число новых случаев... превышало 60 тыс., а на прошлой неделе установилось на уровне 20 тыс. в день в среднем... Число больных COVID-19 в реанимации 16 ноября составляло 4900, сегодня это число снизилось до 4300. Судя по этим данным, пик второй волны эпидемии пройден», — сказал Макрон.

Он также сообщил, что в случае сокращения ежедневно выявляемого суточного прироста случаев коронавирусной инфекции с 15 декабря во Франции возможно снятие карантина, а с 20 января может быть отменён комендантский час.

С 28 ноября во Франции возобновят работу магазины.

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