В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю в мире

В мире за последние семь дней коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели около 4 млн человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 30 ноября по 6 декабря в мире были зарегистрированы 3 970 427 случаев заболевания и более 73 тыс. смертей, передаёт ТАСС.

В ВОЗ отметили, что почти половина всех новых случаев за неделю приходится на Северную и Южную Америку. В Европе вторую неделю подряд наблюдается снижение смертности пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19