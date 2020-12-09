В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю в мире

Короткая ссылка
В мире за последние семь дней коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели около 4 млн человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю в мире
  • © REUTERS/Jakub Stezycki

С 30 ноября по 6 декабря в мире были зарегистрированы 3 970 427 случаев заболевания и более 73 тыс. смертей, передаёт ТАСС.

В ВОЗ отметили, что почти половина всех новых случаев за неделю приходится на Северную и Южную Америку. В Европе вторую неделю подряд наблюдается снижение смертности пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить