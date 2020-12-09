В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю в мире
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С 30 ноября по 6 декабря в мире были зарегистрированы 3 970 427 случаев заболевания и более 73 тыс. смертей, передаёт ТАСС.
В ВОЗ отметили, что почти половина всех новых случаев за неделю приходится на Северную и Южную Америку. В Европе вторую неделю подряд наблюдается снижение смертности пациентов с COVID-19.
Ранее стало известно, что впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19