Экс-президент Боливии Моралес поздравил RT с 15-летием

Бывший президент Боливии Эво Моралес в поздравлении RT с 15-летием отметил, что в Боливии телеканал обладает большим авторитетом.

«Желаю большого успеха RT в день его рождения. Это СМИ служит народам, миру наиболее обделённых. В день 15-летия RT… примите мои глубочайшие поздравления! Да, мы глубоко уважаем и ценим RT. Всегда важно иметь СМИ, которое просвещает», — сказал он.

По его словам, информация, коммуникация могут быть более эффективными, более эмоциональными, проникновенными, познавательными, революционными и служить интересам наиболее обделённых групп во всём мире.

«RT — это средство массовой информации, которое слышит голос этих людей. В Боливии RT пользуется большим авторитетом», — добавил Моралес.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.