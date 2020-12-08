МИД Китая вызвал поверенного в делах США из-за санкций по Гонконгу

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Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал поверенного в делах США в КНР из-за американских санкций по Гонконгу, которые затронули 14 китайских парламентариев.
МИД Китая вызвал поверенного в делах США из-за санкций по Гонконгу
  • РИА Новости

«Чжэн Цзэгуан 8 декабря вызвал поверенного в делах США в КНР, чтобы выразить решительный протест в связи с заявлением Госдепартамента США о введении санкций в отношении 14 членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее США ввели визовые санкции против должностных лиц Китая, в том числе членов Коммунистической партии Китая.

Позднее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что китайская сторона в ближайшее время объявит о жёстких контрмерах в ответ на санкции США в отношении 14 китайских парламентариев.

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