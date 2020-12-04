США ввели визовые санкции против должностных лиц Китая

Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Как отмечается, санкции введены против официальных лиц, вовлечённых в действия Коммунистической партии Китая, которая «на протяжении длительного времени занимается распространением марксистско-ленинской идеологии и распространяет своё влияние на весь мир».

Вашингтон утверждает, что рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК финансирует организации, распространяющие пропаганду и угрожающие тем, кто противостоит политике Пекина.

Как утверждает Помпео, структура «угрожает представителям научных кругов, бизнесменам, группам гражданского сообщества и китайским диаспорам за рубежом, в том числе представителям национальных и религиозных меньшинств, которые выступают против ужасных нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и других районах Китая».

Ранее США расширили чёрный список Пентагона, включив туда четыре китайские компании.