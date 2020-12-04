Пентагон внёс в «чёрный список» четыре китайские компании

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США расширили «чёрный список» Пентагона, включив туда четыре компании из КНР, в том числе шельфовую нефтегазовую корпорацию CNOOC. Об этом сообщили в оборонном ведомстве США.
Пентагон внёс в «чёрный список» четыре китайские компании
  • Reuters

«Министерство обороны опубликовало названия дополнительных «военных коммунистических компаний Китая», действующих прямо или косвенно в США», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, в этот список вошли China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

«Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что данные организации сотрудничают с военно-промышленным комплексом Китая.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.

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