Пентагон внёс в «чёрный список» четыре китайские компании

США расширили «чёрный список» Пентагона, включив туда четыре компании из КНР, в том числе шельфовую нефтегазовую корпорацию CNOOC. Об этом сообщили в оборонном ведомстве США.

Reuters

«Министерство обороны опубликовало названия дополнительных «военных коммунистических компаний Китая», действующих прямо или косвенно в США», — говорится в сообщении. Согласно опубликованной информации, в этот список вошли China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). «Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора», — добавили в ведомстве. Уточняется, что данные организации сотрудничают с военно-промышленным комплексом Китая. Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.