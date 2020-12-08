Китай намерен вскоре объявить о контрмерах в ответ на санкции США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что китайская сторона в ближайшее время объявит о жёстких контрмерах в ответ на санкции США в отношении 14 китайских парламентариев.

«Китай призывает США немедленно отменить своё ошибочное решение, прекратить осуществлять вмешательство во внутренние дела КНР и перестать двигаться по рискованному и ошибочному пути. Что касается дурных действий американской стороны, то Китай примет решительные контрмеры и будет твёрдо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития», — цитирует её ТАСС.

При этом она отказалась сообщить подробности относительно ответных мер, добавив лишь, что они скоро будут обнародованы.

Ранее США ввели визовые санкции против должностных лиц Китая, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК).