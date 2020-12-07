ГА ООН приняла резолюцию Украины о «проблеме милитаризации» Крыма

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Генассамблея (ГА) ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей.
ГА ООН приняла резолюцию Украины о «проблеме милитаризации» Крыма
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, в поддержку документа проголосовали 63 страны, против выступили 17, а 62 воздержались. 

В тексте говорится об обеспокоенности по поводу «прогрессирующей милитаризации» полуострова Россией и «продолжающейся дестабилизации обстановки» из-за поставок туда современных систем вооружений.

Резолюция выносится на рассмотрение третий год подряд. В российском МИД подчёркивали, что она основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что Крым миновала участь стать полигоном для манёвров сил НАТО, которые были бы «нацелены» на Россию. 

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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