ЕС не внёс ни одного лица в новый чёрный список за нарушения прав человека

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В официальном журнале Европейского союза опубликовали постановление о создании режима санкций за нарушения прав человека, который будет предусматривать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС, в настоящее время в список никто не внесён.
ЕС не внёс ни одного лица в новый чёрный список за нарушения прав человека
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«Физические и юридические лица, в отношении которых будут действовать ограничительные меры, будут включены в приложение 1 к данному документу», — говорится в сообщении.

В настоящее время «список физических и юридических лиц, структур и организаций» опубликован в журнале ЕС, в него пока никто не внесён.

Решение ЕС предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов за серьёзное нарушение прав человека, запрещает их передачу в распоряжение физлиц и юрлиц, учреждений или организаций.

Кроме того, страны — члены ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через территорию физических лиц, внесённых в список.

Ранее Европейская народная партия (EPP) заявила, что главы МИД стран — членов ЕС утвердили новый механизм санкций за нарушения прав человека.

Как сообщали источники в ЕС, механизму не присвоят имя Магнитского и он не будет копировать американский закон.

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