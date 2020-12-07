Россия и Перу ведут переговоры об использовании вакцины «Спутник V»

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Россия и Перу ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо.
Россия и Перу ведут переговоры об использовании вакцины «Спутник V»
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«Да, ведутся переговоры. Но чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу. Это пока тоже не произошло. Я могу сказать, что процесс идёт, но пока нет ничего конкретного. Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет», — сказал дипломат РИА Новости.

Он добавил, что разработка российской вакцины вызвала в Перу интерес, но это не значит, что страна выберет только одну вакцину.

Ранее в Сербию для проведения исследований доставили 20 доз «Спутник V».

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, страны Евросоюза всё больше интересуются российской вакциной.

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