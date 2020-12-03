МИД России: в ЕС растёт интерес к вакцине «Спутник V»

Страны Евросоюза всё больше интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Растёт интерес к вакцине «Спутник V» в том числе и со стороны государств Евросоюза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнёров», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Российский фонд прямых инвестиций уже получил заявки из более чем 50 стран на приобретение более 1,2 млрд доз «Спутника V».

Кроме того, 27 ноября РФПИ посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства российского препарата и массовой вакцинации.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.

Он отметил, что речь идёт о двух группах риска — врачах и учителях.