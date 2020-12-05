Байден рассказал о мерах безопасности на церемонии инаугурации

Церемония инаугурации президента США пройдёт 20 января в условиях пандемии и поэтому особое внимание необходимо уделить безопасности её участников. Об этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден.

«Главное — обеспечить безопасность людей. Мы будем следовать научным рекомендациям и учитывать мнение экспертов для того, чтобы обеспечить безопасность церемонии инаугурации», — цитирует ТАСС Байдена.

Он отметил, что на данный момент обсуждаются планы относительно проведения этой церемонии.

Байден подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, «необходимо дать людям возможность отпраздновать это событие».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность того, что посол России в США Анатолий Антонов посетит инаугурацию американского президента в январе 2021 года.