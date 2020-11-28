Посол России может посетить инаугурацию президента США в январе
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Посол, естественно, может пойти», — сказал он, отметив, что четыре года назад на инаугурации президента США присутствовал глава российской дипмиссии.
Вместе с этим Песков подчеркнул, что «на инаугурации президента США нет представительства других стран».
Ранее Песков заявил, что решения президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти ещё недостаточно, чтобы президент России Владимир Путин официально поздравил Джо Байдена с победой на американских выборах.