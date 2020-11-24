Песков напомнил, что официально итоги выборов в США не подведены

Решения президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти ещё не достаточно, чтобы президент России Владимир Путин официально поздравил Джо Байдена с победой на американских выборах.

«Этого недостаточно. Вы знаете, что ещё продолжается рассмотрение и пересчёт голосов в некоторых штатах, без которых не могут быть официально подведены итоги», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо главы Управления общих служб США Эмили Мёрфи сообщил, что ведомство уведомило штаб Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти.

Трамп отметил, что он поручил Мёрфи «делать всё, что нужно», и добавил, что глава управления «подвергалась преследованию и угрозам». По словам президента, это не значит, что он признает поражение на выборах.