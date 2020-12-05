Штаб Трампа подаёт иск о нарушениях на выборах в Джорджии

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подаёт иск, оспаривающий результаты голосования на президентских выборах в штате Джорджия. Об этом говорится на странице штаба в Twitter.
Штаб Трампа подаёт иск о нарушениях на выборах в Джорджии
  • Reuters

«Штаб Дональда Трампа подаёт заявление о выборах в Джорджии, задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты», — отмечается в сообщении.

Ранее Трамп заявлял о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов. 

Глава Минюста США Уильям Барр, в свою очередь, сообщил, что ведомство не обнаружило на выборах президента нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. 

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