Штаб Трампа подаёт иск о нарушениях на выборах в Джорджии

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подаёт иск, оспаривающий результаты голосования на президентских выборах в штате Джорджия. Об этом говорится на странице штаба в Twitter.

«Штаб Дональда Трампа подаёт заявление о выборах в Джорджии, задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты», — отмечается в сообщении.

Ранее Трамп заявлял о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.

Глава Минюста США Уильям Барр, в свою очередь, сообщил, что ведомство не обнаружило на выборах президента нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.