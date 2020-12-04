Глава МИД Китая призвал отменить односторонние санкции
«Мы должны создать благоприятную международную обстановку для борьбы с эпидемией. Все конфликтующие стороны должны активно поддержать инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о глобальном прекращении огня», — приводит РИА Новости слова Ван И.
Он также подчеркнул необходимость прислушаться к призыву международного сообщества «отменить все виды односторонних санкций и других односторонних мер пресечения».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведение односторонних санкций в условиях пандемии сравнимо с чрезвычайными бедствиями.
К тому же постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности.