Глава МИД Китая призвал отменить односторонние санкции

Китай на фоне пандемии считает необходимым отменить все односторонние санкции и также призывает конфликтующие стороны объявить о прекращении огня. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом борьбе с COVID-19.

«Мы должны создать благоприятную международную обстановку для борьбы с эпидемией. Все конфликтующие стороны должны активно поддержать инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о глобальном прекращении огня», — приводит РИА Новости слова Ван И.

Он также подчеркнул необходимость прислушаться к призыву международного сообщества «отменить все виды односторонних санкций и других односторонних мер пресечения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведение односторонних санкций в условиях пандемии сравнимо с чрезвычайными бедствиями.

К тому же постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности.