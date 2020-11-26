Небензя: односторонние санкции США и ЕС угрожают мировой безопасности

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Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе неформальной встречи Совбеза ООН.
Небензя: односторонние санкции США и ЕС угрожают мировой безопасности
  • Reuters

«Конечно, мы (Россия. — RT) отметили замечания наших западных коллег, утверждающих, что меры, введённые их правительствами, являются их международным обязательством и не направлены против обычных людей. Как мы видим — направлены», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он подчеркнул, что эти ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС «представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, в Латинской Америке и Европе».

26 марта Путин на саммите G20 призвал создать свободные от санкций зелёные коридоры и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

В конце апреля российская сторона предложила ОБСЕ изучить инициативу президента о создании зелёных коридоров.

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