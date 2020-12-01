Захарова: в условиях пандемии санкции приобретают масштаб бедствий
- РИА Новости
«Представители государств, «увлекающихся» такими мерами (односторонними санкциями. — RT) ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых гуманитарных изъятий», — сказала Захарова,
Он отметила, что в развивающихся странах, особенно переживающих вооружённые конфликты, от санкций страдает всё население.
«В условиях пандемии коронавирусной инфекции эффект санкций приобретает масштаб чрезвычайного бедствия», — добавила дипломат.
Захарова подчеркнула важность того, что на площадках ООН разворачивается всё более активная дискуссия по проблематике односторонних ограничительных мер и выдвигается множество конструктивных инициатив.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности.