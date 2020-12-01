Захарова: в условиях пандемии санкции приобретают масштаб бедствий

Короткая ссылка
Введение односторонних санкций в условиях пандемии сравнимо с чрезвычайными бедствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проведение неформальной видеоконференции членов Совбеза ООН по односторонним принудительным мерам.
Захарова: в условиях пандемии санкции приобретают масштаб бедствий
  • РИА Новости

«Представители государств, «увлекающихся» такими мерами (односторонними санкциями. — RT) ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых гуманитарных изъятий», — сказала Захарова, 

Он отметила, что в развивающихся странах, особенно переживающих вооружённые конфликты, от санкций страдает всё население.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции эффект санкций приобретает масштаб чрезвычайного бедствия», — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула важность того, что на площадках ООН разворачивается всё более активная дискуссия по проблематике односторонних ограничительных мер и выдвигается множество конструктивных инициатив. 

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить