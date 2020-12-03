Минздрав Канады назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19

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Представитель Минздрава Суприя Шарма заявила в эфире радио CBC, что специалисты ведомства намерены одобрить применение вакцины от коронавируса в течение ближайших семи-десяти дней.
Минздрав Канады назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Достаточно сложно назвать точный день, но прогресс идёт очень быстро, и мы ожидаем, что в течение следующих семи-десяти дней будет принято окончательное решение», — цитирует её ТАСС.

Как указывает агентство, до этого Шарма заявляла, что первым канадский сертификат, скорее всего, получит препарат американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech.

Ранее власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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