Минздрав Канады назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19

Представитель Минздрава Суприя Шарма заявила в эфире радио CBC, что специалисты ведомства намерены одобрить применение вакцины от коронавируса в течение ближайших семи-десяти дней.

«Достаточно сложно назвать точный день, но прогресс идёт очень быстро, и мы ожидаем, что в течение следующих семи-десяти дней будет принято окончательное решение», — цитирует её ТАСС.

Как указывает агентство, до этого Шарма заявляла, что первым канадский сертификат, скорее всего, получит препарат американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech.

Ранее власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.