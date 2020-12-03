Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,1 млн
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 22 046 и достигло 1 106 789.
- Reuters
Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 479 человек, общее число летальных случаев возросло до 17 602.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января.
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