Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,1 млн

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 22 046 и достигло 1 106 789.

Reuters

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 479 человек, общее число летальных случаев возросло до 17 602. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января.