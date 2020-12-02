Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантинные меры в стране будут действовать до 10 января, если ситуация с распространением коронавируса существенно не изменится. 
Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января
  • Reuters

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Берлине. 

По её словам, власти Германии ещё в ноябре говорили, что решения по ограничениям будут продолжать действовать, если «ничего существенно не изменится», и сегодня это было ещё раз согласовано. 

«Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы ещё раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января», — цитирует её ТАСС.

В ноябре в Германии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 20 декабря.

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