Меркель заявила о возможности продления карантина в ФРГ до 10 января
- Reuters
Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Берлине.
По её словам, власти Германии ещё в ноябре говорили, что решения по ограничениям будут продолжать действовать, если «ничего существенно не изменится», и сегодня это было ещё раз согласовано.
«Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы ещё раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января», — цитирует её ТАСС.
В ноябре в Германии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 20 декабря.