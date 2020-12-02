Число пострадавших при наезде автомобиля в Трире возросло до 18
- Reuters
Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.
«На последний момент известно о 18 пострадавших», — цитирует его ТАСС.
По его словам, шестеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля в Трире погибли четыре человека, около 15 пострадали. Позднее число погибших возросло до пяти.
Водитель задержан. Установлено, что в момент происшествия он находился под воздействием алкоголя.