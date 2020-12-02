Число пострадавших при наезде автомобиля в Трире возросло до 18

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Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир возросло до 18.
Число пострадавших при наезде автомобиля в Трире возросло до 18
  • Reuters

Об этом заявил старший прокурор города Петер Фрицен.

«На последний момент известно о 18 пострадавших», — цитирует его ТАСС. 

По его словам, шестеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля в Трире погибли четыре человека, около 15 пострадали. Позднее число погибших возросло до пяти.

Водитель задержан. Установлено, что в момент происшествия он находился под воздействием алкоголя.

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