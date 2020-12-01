Уругвай рассматривает возможность закупки вакцины «Спутник V»
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- Reuters
«Сейчас мы принимаем решение относительно того, какую именно вакцину мы будем закупать, но российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у неё хорошие позиции, дальше будет видно», — цитирует РИА Новости уругвайского министра.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос о закупках Израилем вакцины «Спутник V».
Как ожидается, в январе 2021 года Россия начнёт поставки «Спутника V» в Венесуэлу.