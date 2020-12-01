Уругвай рассматривает возможность закупки вакцины «Спутник V»

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», окончательное решение пока не принято. Об этом заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо.

«Сейчас мы принимаем решение относительно того, какую именно вакцину мы будем закупать, но российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у неё хорошие позиции, дальше будет видно», — цитирует РИА Новости уругвайского министра.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос о закупках Израилем вакцины «Спутник V».

Как ожидается, в январе 2021 года Россия начнёт поставки «Спутника V» в Венесуэлу.