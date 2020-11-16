Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки вакцины из России

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию с коронавирусом, включая возможность поставки и производства российской вакцины в Израиле.
Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки вакцины из России
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведён обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также обсуждались перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле.

Кроме того, затрагивалась ситуация в Ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что Россия начнёт поставки «Спутника V» в Венесуэлу в январе 2021 года.

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