Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки вакцины из России
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«В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведён обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах», — сообщает пресс-служба Кремля.
Также обсуждались перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле.
Кроме того, затрагивалась ситуация в Ближневосточном регионе.
Ранее сообщалось, что Россия начнёт поставки «Спутника V» в Венесуэлу в январе 2021 года.