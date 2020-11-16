Россия начнёт поставки «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнёт поставляться в Венесуэлу в январе 2021 года, сообщила вице-президент республики Делси Родригес по итогам переговоров в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Россия начнёт поставки «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года
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«Хорошие результаты и новости для нашей страны — мы гарантируем производство вакцины и поставки начиная с января», — говорится в сообщении в её Twitter.

По словам президента республики Николаса Мадуро, Венесуэла рассчитывает на получение более 10 млн доз российской вакцины.

Ожидается, что вакцинация населения начнётся в первом квартале 2021 года. Венесуэла также планирует начать производить российскую вакцину на своей территории.

Ранее Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле, которые начались в октябре.

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