Россия начнёт поставки «Спутник V» в Венесуэлу в январе 2021 года
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«Хорошие результаты и новости для нашей страны — мы гарантируем производство вакцины и поставки начиная с января», — говорится в сообщении в её Twitter.
По словам президента республики Николаса Мадуро, Венесуэла рассчитывает на получение более 10 млн доз российской вакцины.
Ожидается, что вакцинация населения начнётся в первом квартале 2021 года. Венесуэла также планирует начать производить российскую вакцину на своей территории.
Ранее Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле, которые начались в октябре.