Почти 46 тысяч жителей Эфиопии бежали в Судан из-за боёв в Тыграе

Число беженцев из Эфиопии, которые прибыли в Судан, спасаясь от боёв в штате Тыграй, достигло почти 46 тыс.

«Беженцы из Эфиопии продолжают прибывать в Судан сотнями. Около 46 тыс. прибыли туда с начала событий (в Тыграе) в ноябре: с пятницы были зарегистрированы более 2,5 тыс. человек», — приводит ТАСС слова представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабара Балоха.

УВКБ призвало все стороны «обеспечить свободное и безопасное движение пострадавших людей, ищущих безопасности и помощи».

Военная операция федеральных войск Эфиопии началась в Тыграе 4 ноября.

Как отметили в Красном Кресте, в Эфиопии и за её границами разворачивается «катастрофический гуманитарный кризис», а «тысячи людей переходят границу с Суданом».