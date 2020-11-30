В МИД России призвали НАТО прекратить практику «ядерных обменов»

НАТО нужно прекратить практику «ядерных обменов», это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая на онлайн-конференции «Форт-Росс — 2020».

«Многое может быть достигнуто для снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемого ядерного обмена, которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств — членов альянса», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, это ведёт к дестабилизации и «напрямую нарушает статьи 1 и 2 ДНЯО».

В конце октября военного атташе Германии вызвали в Минобороны России в связи с участием Берлина в учениях с отработкой применения тактического ядерного оружия США.