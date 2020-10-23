Военного атташе ФРГ вызвали в Минобороны России

Короткая ссылка
Военный атташе Германии вызван в Минобороны России в связи с участием Берлина в учениях с отработкой применения тактического ядерного оружия США.
Военного атташе ФРГ вызвали в Минобороны России
  • РИА Новости

«23 октября 2020 года в Минобороны России был приглашён атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», — говорится в сообщении Минобороны.

Военному атташе заявлено, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран — членов НАТО к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в ведомстве.

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряжённости по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в США заявили, что Вашингтон и Москва близки к продлению СНВ-III на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить