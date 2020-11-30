Источники сообщили об убийстве командира КСИР в Ираке

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Один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан убит в Ираке на границе с Сирией. Об этом RT Arabic сообщили иракские источники.
Источники сообщили об убийстве командира КСИР в Ираке
  • © CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC

По словам источников, вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей.

Собеседники отмечают, что информация о том, что командир был убит с помощью беспилотника, пока не получила подтверждения.

При этом источники телеканала Al Mayadeen опровергают сообщения об убийстве командира КСИР.

3 января в Ираке в результате обстрела США был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

Позднее Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

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