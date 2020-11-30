Источники сообщили об убийстве командира КСИР в Ираке
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По словам источников, вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей.
Собеседники отмечают, что информация о том, что командир был убит с помощью беспилотника, пока не получила подтверждения.
При этом источники телеканала Al Mayadeen опровергают сообщения об убийстве командира КСИР.
3 января в Ираке в результате обстрела США был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.
Позднее Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.