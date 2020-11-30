В США заявили о совершённой Турцией «ошибке» из-за покупки С-400
- РИА Новости
«Мы надеемся, что Турция осознает возможные последствия своих действий до того, как начнёт использовать С-400», — цитирует Интерфакс дипломата.
По её словам, США рассчитывают, что Турция «пересмотрит свою позицию, поняв, что совершила ошибку».
Ранее в Госдепе заявляли, что риск применения США санкций против Турции из-за приобретения С-400 увеличивается.
Как подчёркивал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не намерена отказываться от комплексов. Он отметил, что Турция — это не племенное государство.