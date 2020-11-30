В США заявили о совершённой Турцией «ошибке» из-за покупки С-400

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В США рассчитывают, что Турция пересмотрит свою позицию по приобретению российских комплексов С-400, поняв, что «совершила ошибку». Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
В США заявили о совершённой Турцией «ошибке» из-за покупки С-400
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что Турция осознает возможные последствия своих действий до того, как начнёт использовать С-400», — цитирует Интерфакс дипломата.

По её словам, США рассчитывают, что Турция «пересмотрит свою позицию, поняв, что совершила ошибку».

Ранее в Госдепе заявляли, что риск применения США санкций против Турции из-за приобретения С-400 увеличивается. 

Как подчёркивал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не намерена отказываться от комплексов. Он отметил, что Турция — это не племенное государство.

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