КНР вводит санкции против четырёх официальных лиц США из-за Гонконга

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Пекин введёт санкции против четырёх официальных лиц США из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
КНР вводит санкции против четырёх официальных лиц США из-за Гонконга
  • Reuters

«В ответ на ошибочные действия США китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении четырёх лиц», — цитирует её РИА Новости.

Указанным лицам будет запрещён въезд на материковую часть КНР, а также в Гонконг и Макао.

В МИД Китая подчеркнули, что расценивают действия США в отношении Гонконга как «грубое вмешательство во внутренние дела» и нарушение международного права.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями после отстранения четырёх оппозиционных депутатов законодательного совета Гонконга.

В октябре США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге.

В июле китайское правительство осудило принятие в Соединённых Штатах закона «Об автономии Гонконга».

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