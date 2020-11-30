КНР вводит санкции против четырёх официальных лиц США из-за Гонконга

Пекин введёт санкции против четырёх официальных лиц США из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«В ответ на ошибочные действия США китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении четырёх лиц», — цитирует её РИА Новости.

Указанным лицам будет запрещён въезд на материковую часть КНР, а также в Гонконг и Макао.

В МИД Китая подчеркнули, что расценивают действия США в отношении Гонконга как «грубое вмешательство во внутренние дела» и нарушение международного права.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями после отстранения четырёх оппозиционных депутатов законодательного совета Гонконга.

В октябре США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге.

В июле китайское правительство осудило принятие в Соединённых Штатах закона «Об автономии Гонконга».