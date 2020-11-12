США пригрозили КНР санкциями из-за отстранения депутатов в Гонконге
- Reuters
«Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией», — приводит заявление пресс-служба Белого дома.
О'Брайен подчеркнул, что США примут меры «для поиска и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга».
В октябре США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге.