США пригрозили КНР санкциями из-за отстранения депутатов в Гонконге

Вашингтон продолжит оказывать санкционное давление на Китай после отстранения четырёх оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией», — приводит заявление пресс-служба Белого дома.

О'Брайен подчеркнул, что США примут меры «для поиска и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга».

В октябре США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге.