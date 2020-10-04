В Госдепе прокомментировали проведённые 1 октября аресты в Гонконге

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США выразили возмущение в связи с арестами более 80 участников незаконных протестов в Гонконге. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, опубликованном на сайте ведомства.
В Госдепе прокомментировали проведённые 1 октября аресты в Гонконге
  • Reuters

«Мы возмущены проведёнными 1 октября правительством Гонконга произвольными арестами более 80 человек. Стабильный и процветающий Гонконг зависит от соблюдения прав на свободу собраний, слова и других основных свобод», — заключила Ортэгус.

Дипломат подчеркнула, что использование правоохранительных органов в политических целях противоречит сохранению верховенства права и уважению прав человека.

По словам Ортэгус, аресты в Гонконге в очередной раз демонстрируют, что Пекин не следует принципу «одна страна — две системы».

Ранее по меньшей мере 86 человек были задержаны на улицах Гонконга 1 октября, в день 71-й годовщины основания КНР.

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