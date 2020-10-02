В Гонконге в день празднования годовщины основания КНР прошли задержания

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По меньшей мере 86 человек были задержаны на улицах Гонконга 1 октября, в день 71-й годовщины основания КНР.
В Гонконге в день празднования годовщины основания КНР прошли задержания
  • Reuters

«По состоянию на 22:00 по меньшей мере 86 человек были задержаны в нескольких районах», — приводит РИА Новости заявление местной полиции.

Отмечается, что 74 человека из этого числа были задержаны по подозрению в участии в незаконных собраниях в районе Козуэй-Бэй.

Остальные были задержаны по подозрению в ношении оружия, из-за отказа удостоверить личность, за ношение поддельных документов.

15 июля китайское правительство осудило принятие в Соединённых Штатах закона «Об автономии Гонконга».

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