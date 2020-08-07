Минфин США ввёл санкции в отношении главы администрации Гонконга

Министерство финансов США из-за ситуации в Гонконге ввело санкции в отношении 11 человек, в числе которых — глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

На сайте Минфина отмечается, что ограничительные меры введены с формулировкой «за подрыв автономии Гонконга и ограничение свободы выражения или собраний граждан Гонконга».

«США поддерживают людей Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и влияние для того, чтобы выявлять тех, кто подрывает автономию», — заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В июле американский лидер Дональд Трамп сообщил о подписании закона и президентского указа о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга.