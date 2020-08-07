Минфин США ввёл санкции в отношении главы администрации Гонконга
- Reuters
На сайте Минфина отмечается, что ограничительные меры введены с формулировкой «за подрыв автономии Гонконга и ограничение свободы выражения или собраний граждан Гонконга».
«США поддерживают людей Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и влияние для того, чтобы выявлять тех, кто подрывает автономию», — заявил глава Минфина Стивен Мнучин.
В июле американский лидер Дональд Трамп сообщил о подписании закона и президентского указа о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга.