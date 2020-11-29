В ФРГ за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 14 611 и достигло 1 042 700.
- © REUTERS/Fabrizio Bensch
Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 158 человек, общее число летальных случаев возросло до 16 123.
Ранее в Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса.
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