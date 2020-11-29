В МИД Кубы назвали актом терроризма убийство иранского учёного

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Куба осуждает убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде и считает нападение актом терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.
В МИД Кубы назвали актом терроризма убийство иранского учёного
  • © HO / IRIB NEWS / AFP

«Мы решительно осуждаем террористический акт, в результате которого был убит видный иранский учёный Мохсен Фахризаде. Мы против терроризма во всех его формах и проявлениях», — написал дипломат в Twitter.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать ответственных за убийство Фахризаде.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.

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