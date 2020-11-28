Хаменеи призвал найти и наказать ответственных за убийство Фахризаде

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал найти и наказать ответственных за убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«В повестку дня руководства должны быть включены два важных вопроса: во-первых, преследование и наказание виновных в преступлении. Во вторых, продолжение научно-технических усилий Фахризаде во всех областях, которыми он занимался», — написал Хаменеи в Twitter.

Ранее о возмездии за убийство Фахризаде предупредил командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.