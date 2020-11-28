В КСИР предупредили о возмездии за убийство учёного-ядерщика Фахризаде

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Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами предупредил, что «суровое возмездие» за убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде уже на повестке дня.
В КСИР предупредили о возмездии за убийство учёного-ядерщика Фахризаде
  • © WANA
  • Reuters

«Враги иранского народа, особенно вдохновители, исполнители и сторонники этого преступления (убийства Фахризаде. — RT), также должны знать, что подобные преступления не подорвут решимость страны продолжать свой славный и могущественный путь, а на повестке дня стоит суровая месть и наказание для них», — цитирует военного чиновника FARS.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

По данным иранских СМИ, автомобиль учёного был подорван, после чего расстрелян в Абсарде (в 40 км от столицы). По заявлениям иранского МИД, в убийстве прослеживается след Израиля.

Как заявили в Иране, республика оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов.

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