В Сербии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Сербии за сутки выявили 7041 новый случай коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 достигло 163 035. Об этом сообщили в Минздраве страны.
В Сербии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса
  • РИА Новости

«В последние 24 часа были протестированы анализы 18 592 человек, из которых 7041 позитивен на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончался 61 человек с COVID-19, всего в стране умерли 1484 пациента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.

21 ноября в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить