В Сербии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса
- РИА Новости
«В последние 24 часа были протестированы анализы 18 592 человек, из которых 7041 позитивен на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончался 61 человек с COVID-19, всего в стране умерли 1484 пациента.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.
21 ноября в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.