В Сербии за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса

В Сербии за сутки выявили 7041 новый случай коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 достигло 163 035. Об этом сообщили в Минздраве страны.

«В последние 24 часа были протестированы анализы 18 592 человек, из которых 7041 позитивен на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончался 61 человек с COVID-19, всего в стране умерли 1484 пациента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.

21 ноября в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.