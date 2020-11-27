Глава ВОЗ заявил о неравномерном распространении коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса распространяется в мире неравномерно.

«COVID-19 — неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны», — приводит ТАСС его слова.

Как подчеркнул Гебрейесус, в борьбе с пандемией важная роль принадлежит тестированию.

По данным ВОЗ, первые строчки по числу заболевших сейчас занимают США, Индия, Бразилия и Россия.

Также в ВОЗ заявили, что около 60—70% населения планеты должны иметь иммунитет к коронавирусу или быть вакцинированы, чтобы предотвратить распространение пандемии.