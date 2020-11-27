МИД России выразил протест США в связи с инцидентом с эсминцем

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест Соединённым Штатам в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России в районе залива Петра Великого 24 ноября.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в США хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, на которую распространяется российский суверенитет.

«МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — заявили в министерстве.

В МИД отметили, что «через подобного рода бряцание оружием США осознанно идут на обострение».

Российская сторона призвала Вашингтон воздержаться от подобных авантюр в будущем.

«В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия», — заявили в ведомстве.

Утром 24 ноября Минобороны России сообщило, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США.

Эсминец USS John S. McCain зашёл за линию границы на 2 км, после предупреждения он покинул российские воды.

После этого 7-й флот США заявил, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».